تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا أنه سيمنح الفرصة لأي لاعب يظهر تفوقا في التدريبات وأنه لا يوجد تشكيل أساسي للفريق.

وأضاف المدير الفني:" الفريق حصل على راحة من التدريبات لمدة ٤ أيام، وكان اللاعبون بحاجة إلى الراحة البدنية والذهنية، في ظل ضغط المباريات كل ٣ أو ٤ أيام، لذلك فضّلنا الانتظام في معسكر مبكر لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل".

وواصل بيسيرو تصريحاته في مؤتمر صحفي قائلاً:" المعسكر ليس فقط لمباراة المصري، بل للفترة المتبقية من الدوري، وهناك بعض الأمور التي أريد التركيز عليها مع اللاعبين، وهذه فرصة نادرة لأن نخوض ٣ أو ٤ تدريبات متتالية، بعدما كنا نعاني من ضغط المباريات، و أستغل تلك الفترة لتنفيذ كل الأفكار الفنية المطلوبة، سواء في المحاضرات الجماعية أو الفردية مع اللاعبين".

وعن غياب محمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج عن الفريق في مباراة المصري بسبب الإيقاف، قال بيسيرو:" أثق في كل اللاعبين وأعلم كيف أتعامل مع الغيابات، وأركز مع اللاعبين المتاحين".

وتحدث المدير الفني عن قرار تقسيم التدريبات إلى مجموعتين، قائلاً:" لا يوجد مدرب يعمل مع أكثر من ٣٠ لاعباً في وقت واحد، و أردت أن أرى كل اللاعبين وأمنحهم الفرصة للتعرف عليهم بشكل أكبر، و المجموعة الثانية كنا نستعين ببعض عناصرها في كأس الرابطة، وكنا نعاني من ضغط المشاركات في بطولات مختلفة".

وأردف بيسيرو قائلاً:" الوقت الحالي حساس مع اقتراب نهاية الموسم، لذلك قررت تقليل عدد اللاعبين الذين أعمل معهم، لكن في نفس الوقت تركيزي الكامل مع المجموعة الثانية للاستعانة بأي عنصر منهم عند الحاجة".

وأضاف :" في المباراة الودية استعنت ببعض العناصر من المجموعة الثانية، وفي المستقبل قد تحدث متغيرات، لكن أهم شيء هو الاحترافية لدى كل لاعب سواء في المجموعة الأولى أو الثانية".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلاً :" شائعات طلبي الرحيل عن تدريب الزمالك؟ لا أتحدث سوى في المؤتمرات الصحفية، وأطالب الجميع بعدم الالتفات لأي شائعات أو أحاديث عني سوى ما يُقال رسمياً في المؤتمرات الصحفية الرسمية الخاصة بالنادي".

وعقد المدير الفني المؤتمر الصحفي مبكراً نظراً لانتظام الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بداية من الغد .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.