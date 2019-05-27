الإثنين 27 مايو 2019 1:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الطارئة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 12:42 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 12:42 م

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقدها بمدينة مكة المكرمة في الـ30 من الشهر الجاري.

وقام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتسليم الدعوة الى أمير الكويت، بقصر بيان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا إلى عقد 3 قمم خليجية وإسلامية وعربية طارئة بمكة المكرمة؛ لبحث تطورات الأوضاع "المتوترة" في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك