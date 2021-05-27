سريلانكا تخشى من حدوث بقعة نفطية جراء سفينة حاويات سنغافورية مشتعلة

ذكر مسؤولون اليوم الخميس أن سلطات سريلانكا تخشى حدوث بقعة نفط محتملة من سفينة حاويات سنغافورية مشتعلة قبالة الساحل الغربي للبلاد فيما تدمر سطح السفينة بالكامل.

ويشار إلى أن الحريق الذي اندلع في العشرين من مايو في السفينة إم في إكس-بريس بيرل، هو خارج نطاق السيطرة وانتشر داخل السفينة الراسية على بعد عشرة أميال بحرية قبالة ميناء كولومبو الرئيسي.

وقال المتحدث باسم البحرية إنديكا سيلفا إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق حول غرفة المحرك والحيلولة دون حدوث بقعة نفطية حيث أن السفينة بها نحو 300 طن من الوقود في خزانها.

ولكن السلطات السريلانكية بما في ذلك هيئة حماية البيئة البحرية، يستعدان لتخفيف الأضرار في حالة حدوث بقعة نفطية.

وقال مدير عام هيئة حماية البيئة البحرية، تورني براديب كومارا: "هناك احتمالية وقوع انفجار في السفينة فيما يتواصل الحريق. لقد وضعنا خطط إدارة بقعة نفطية للسيطرة على الأضرار (في حالة حدوث) بقعة نفطية".

وسقط حطام وكيماويات بالفعل في البحر ووصلت على الشاطئ في منطقة تمتد إلى 20 ميلا بحريا من السفينة الحاوية.

وكانت السفينة المسجلة تحت العلم السنغافوري، في طريقها من ميناء هازيرا الهندي إلى سنغافورة عبر كولومبو وعلى متنها 1486 حاوية أغلبها تحتوي على كيماويات بما في ذلك 25 طنا من حمض النيتريك.