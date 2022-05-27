وزير خارجية أمريكا وأنجولا يؤكدان التعاون في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، اليوم /الخميس/، التعاون في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بيلنكن التقى أنطونيو في واشنطن وناقشا الالتزام المتبادل بعلاقة ثنائية قوية ترتكز على المصالح المشتركة في مكافحة الفساد وتعزيز الاستثمار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الجانبين استعرضا أيضا التقدم المحرز في معالجة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون بين دول المحيط الأطلسي التي تشترك في التحديات والفرص البحرية في حوض الأطلسي.

وأشاد بلينكن - قبل اللقاء - بجدول أعمال الإصلاح المهم الذي تنتهجه أنجولا، سياسيا واقتصاديا، والذي له تأثير حقيقي.

ومن جانبه، قال أنطونيو سنتحدث أيضا عن القضايا الإقليمية ، مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وأيضا دور أنجولا في إفريقيا.