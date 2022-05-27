نفاد الدفعة الثانية من تذاكر نهائي الأهلي والوداد

كشفت تقارير صحفية مغربية نفاد الدفعة الثانية من التذاكر المطروحة لجماهير نادي الوداد في مباراته أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لموقع «البطولة» المغربي فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم، طرح اليوم، الجمعة، الدفعة الثانية من تذاكر جماهير الوداد الرياضي، الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، والتي سرعان ما انتهت.

وأوضح الموقع المغربي أن الجماهير الودادية بادرت باقتناء تذاكر النهائي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مع تسجيل البوابة الإلكترونية لاتحاد الكرة أرقاما كبيرة من الزوار الراغبين في الحصول على التذاكر، حتى نفدت المرحلة الثانية من التذاكر.

وأشار التقرير أن علمية بيع الحصة الأولى أمس، الخميس، شهدت أيضًا إقبالا كبيرا، إذ تم بيعها في فترة وجيزة، علما أن الجامعة لم تكشف عن عدد تذاكر كل دفعة.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في وقت سابق 45 ألف تذكرة للمباراة النهائية، 10 آلاف منها لكل فريق، و20 ألفا للجمهور العام و5 آلاف للاتحاد.

وأشار اتحاد الكرة المغربي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم طرح دفعة جديدة من التذاكر يوم غد السبت.