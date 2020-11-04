مستشار ألمانيا يؤكد الالتزام بدحض رواية بوتين عن أزمة الجوع جراء الحرب



أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مؤتمر الكاثوليك الألمان، اليوم الجمعة، التزام بلاده، بدحض "رواية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" فيما يتعلق بأزمة الجوع التي توشك أن تقع جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقال شولتس في كلمته التي ألقاها أمام المحفل الكنسي إن "بوتين وجد صياغة لهذه الرواية، فهو دائما ما يتحدث عنا بوصفنا الغرب العالمي"، مشيرا إلى أنه يعني بهذا أعداءه الذين يعتزم التحالف مع كل الدول الأخرى في مواجهتهم.



وأضاف السياسي الاشتراكي أن بوتين " يحاول في الوقت نفسه إلصاق تهمة أزمة الجوع التي سببتها الحرب التي أشعلها بهؤلاء الذين يقفون إلى جانب أوكرانيا".



وتابع شولتس أنه لهذا السبب، من المهم مواجهة دول الجنوب مواجهة الند بالند.