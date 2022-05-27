تقرير: المضادات الحيوية غير الملائمة للأطفال تكلف الولايات المتحدة 74 مليون دولار

أكدت جامعة "واشنطن" أن المضادات الحيوية التي يتم وصفها للأطفال دون الحاجة الطبية الملحة لحالاتهم المرضية، تكلف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالرعاية الزائدة نحو 74 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن جامعة "واشنطن"، بالتعاون مع منظمة " بيو" الخيرية ( وهي منظمة غير حكومية غير ربحية مستقلة تأسست في عام 1948)، أن الأطفال الذين وصفوا مضادات حيوية غير ضرورية أو غير مناسبة في العيادات الخارجية ، مثل عيادات الأطباء، ومراكز الرعاية العاجلة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مثل الإسهال، والطفح الجلدي بثماني مرات أكثر من الأطفال الذين عولجوا وفقًا للإرشادات الطبية القياسية.

وقالت الدكتورة "آن مويلى باتلر"، أستاذ مساعد في قسم الأراض المعدية، في جامعة واشنطن، إن"الوصف غير المناسب للمضادات الحيوية أمر شائع للغاية للأسف ويؤدي إلى أحداث دوائية ضارة وملايين الدولارات في تكاليف الرعاية الصحية التي كان يمكن تجنبها".

وتعمل المضادات الحيوية على قتل البكتيريا وليس الفيروسات، لكن الأطباء ما زالوا يصفون المضادات الحيوية للعدوى الفيروسية بشكل متكرر .. بالنسبة للعدوى البكتيرية ، يمكن أن تكون المضادات الحيوية مفيدة ، ولكن من المهم اختيار عامل مضاد حيوي مناسب ، ولا يتبع الأطباء دائمًا التوصيات التوجيهية.. تشير دراسة سابقة إلى أن حوالي 29٪ من وصفات المضادات الحيوية للأطفال غير المودعين في المستشفيات على مستوى البلاد غير مناسبة .. على مستوى السكان، يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى تطوير بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية .. تسبب هذه البكتيريا التهابات يصعب علاجها تؤدي إلى وفاة 35,000 شخص في الولايات المتحدة كل عام .. ولكن لا يُعرف الكثير عن المخاطر الصحية الفردية والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بالاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.

وأنشأ العديد من المستشفيات ما يسمى ببرامج الإشراف على المضادات الحيوية لتعزيز الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية، وبالتالي تقليل انتشار مقاومة المضادات الحيوية وتقليل عدد العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة وتحسين نتائج المرضى.