 أطلس يضع قدما على منصة التتويج بالدوري المكسيكي بثنائية في شباك باتشوكا - بوابة الشروق
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أطلس يضع قدما على منصة التتويج بالدوري المكسيكي بثنائية في شباك باتشوكا

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:29 ص

وضع فريق أطلس قدما على منصة التتويج بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على باتشوكا 2 / صفر فجر اليوم الجمعة في ذهاب الدور النهائي.

ووسط حضور جماهيري كبير في استاد خاليسكو، افتتح لويس رييس التسجيل لأطلس في الدقيقة 27 ثم أضاف جوليان كينونيس الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.

ولعب حارس المرمى كاميلو فارجاس دورا بارزا في فوز أطلس، حيث تصدى لعدد من الكرات الخطيرة في ظل ضغط باتشوكا على مدار فترات طويلة من المباراة، سعيا لتحقيق التعادل.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين فجر الاثنين المقبل، ويستضيفها باتشوكا في استاد هيدالجو.


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