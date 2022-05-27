أطلس يضع قدما على منصة التتويج بالدوري المكسيكي بثنائية في شباك باتشوكا

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وضع فريق أطلس قدما على منصة التتويج بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على باتشوكا 2 / صفر فجر اليوم الجمعة في ذهاب الدور النهائي.

ووسط حضور جماهيري كبير في استاد خاليسكو، افتتح لويس رييس التسجيل لأطلس في الدقيقة 27 ثم أضاف جوليان كينونيس الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.

ولعب حارس المرمى كاميلو فارجاس دورا بارزا في فوز أطلس، حيث تصدى لعدد من الكرات الخطيرة في ظل ضغط باتشوكا على مدار فترات طويلة من المباراة، سعيا لتحقيق التعادل.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين فجر الاثنين المقبل، ويستضيفها باتشوكا في استاد هيدالجو.