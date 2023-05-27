خروج 3 مصابين بحادث سقوط لعبة ملاهي من مستشفيات الإسكندرية

خرج 3 أشخاص من أصل 8 أُصيبوا إثر سقوط أحد الألعاب، داخل المنطقة الترفيهية بمول تجاري شهير شرقي الإسكندرية، وتم نقلهم إلى 4 مستشفيات لإسعافهم، و3 منهم حالتهم حرجة، فيما أجرت فتاة من المصابين عملية جراحية جراء الحادث؛ وجارٍ ملاحظتها طبيًا.



والمصابين هم: 3 حالات بالمستشفى الأميري، و3 بمستشفى جلال حمادة، ومصابة واحدة بمستشفى السرايا، ومثلها بمستشفى السلامة الكائنة في منطقة الشلالات، فيما غادر 3 حالات عقب إسعافهم إذ كانت إصاباتهم ظاهرية.



ومن بين المصابين 2 من عمال الملاهي، وهما "عبدالعليم.م"، و"عبدالرحمن.ع"، ويخضعان للعلاج بالمستشفى الرئيسي الجامعي، بينما تتلقى "يمنى.ع"، مُعلمة، العلاج بذات المستشفى، و"إسراء.أ"، محتحزة في مستشفى السرايا، و"أسماء.ع"، محتجزة في مستشفى السلامة.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول سقوط "الدوارة" بالمنطقة الترفيهية بمول تجاري شهير في منطقة سموحة، وأسفر عن وقوع مصابين استدعت حالاتهم نقلهم إلى المستشفى.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتم فرض سياج تأميني حول المكان، ومعاينة موقع اللعبة، وضبط شخصين وهما: صاحبها "مُستأجر الموقع داخل المول"، والشخص القائم على تشغيلها.



وتبين من الفحص أنه أثناء استقلال 3 أشخاص، للعبة "دوارة" انفصل المقعد الخاص بها عن العامود الحامل، ما أدى لسقوط 3 من مستقلوها على 3 آخرين، حيث أصيبوا بكسور وجروج وسحجات، فيما جرى إيقاف اللعبة عن العمل، حفاظًا على سلامة المواطنين.



وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.