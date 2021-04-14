تأجيل محاكمة 57 متهما في إعادة تشكيل هيكل اللجان النوعية للإخوان لجلسة 22 يوليو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة تشكيل هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 22 يوليو لمرافعة الدفاع.

كانت النيابة أسندت للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.