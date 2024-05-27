بوتين: روسيا وأوزبكستان تتحولان إلى الدفع بالعملتين الوطنيتين وحصة الروبل ترتفع في المعاملات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وأوزبكستان يتحولان باستمرار إلى المدفوعات بالعملتين الوطنيتين، مشيرا إلى أن حصة الروبل في المعاملات التجارية نهاية العام الماضي بلغت نحو 58% وتستمر في النمو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله خلال مؤتمره الصحفي، بعد المحادثات الروسية الأوزبكستانية إنه "من المهم أن تتحول بلداننا باستمرار إلى العملات الوطنية عند إجراء المدفوعات، وهو ما نعتبره مهمًا للغاية في التسويات المالية المتبادلة".

وأضاف بوتين قائلا: "بهذه الخطوات يتعزز التعاون بين المؤسسات الائتمانية والمصرفية وحصة الروبل في المعاملات التجارية الثنائية في نهاية العام".

والتقى الرئيسان الروسي والأوزبكستاني في المقر الريفي لرئيس أوزبكستان "كوكساروي" (القصر الأخضر)، حيث جرت مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى.

وتحدث الزعيمان في البداية بشكل ثنائي، واستمر الاجتماع بشكل موسع بمشاركة وفود من البلدين واستمرت المفاوضات الروسية الأوزبكستانية حوالي ثلاث ساعات.