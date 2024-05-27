قالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الغارة الإسرائيلية بالأمس على مخيمات النازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ أسفرت عن وقوع 45 شهيدا، بينهم 23 طفلا وسيدة وشيوخ، بالإضافة إلى 49 جريحا.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن معظم المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة، لافتة أنه لم يكن بإمكان أي منها استقبال هذا العدد الهائل من الضحايا.

وأشارت إلى أن بعض الجرحى قد يفارقون الحياة، نتيجة نقص الرعاية الصحية؛ نظرًا لمعاناة المستشفيات من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وفقدان القدرة على إجراء عمليات جراحية لهذا العدد من المصابين، موضحة أنه لا إمكانية لنقل أي من الجرحى إلى مصر بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة، جراء الاستهداف الممنهج من جيش الاحتلال للقطاع الصحي منذ بداية الحرب، سواء عبر الضربات المباشرة للمستشفيات أو منع وصول الإمدادات الطبية والوقود، لافتة إلى سقوط 500 شهيد في القطاع الطبي، بالإضافة إلى استشهاد 17 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت إلى أن عدد المستشفيات التي لا تزال تقدم الخدمات في غزة قليل للغاية، ولا تقدم سوى خدمات جزئية، مع تجاوز قدرتها الاستيعابية في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، لافتة أن الجرحى والمصابين يفترشون الأرض داخل أروقة المستشفيات.