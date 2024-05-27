تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية من كشف ملابسات نشوب حريق بسيارة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة.



تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغا بنشوب حريق بسيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزتهما (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طلقات نارية مختلفة الأعيرة، 5 كيلو حشيش، كمية لمخدر الهيروين).



وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامى وأقر المتهم الأول بارتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة المشار إليها بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبى واقعة سرقتها (لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.