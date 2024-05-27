عمرو أديب عن استشهاد جندي مصري بالمنطقة الحدودية برفح: الاستفزاز الإسرائيلي يولد مشاكل

علق الإعلامي عمرو أديب، على استشهاد جندي مصري في حادث إطلاق نار بالمنطقة الحدودية برفح.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن استشهاد جندي مصري في إطلاق نار على الحدود يؤكد مدى التوتر في هذه المنطقة.

وأضاف أن ما حدث اليوم كان متوقعًا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

ونوه بأن بعض الخبراء يصفون ما حدث اليوم بأنه حادث حدودي، متابعا: «التوتر والضغط والاستفزاز الإسرائيلي في هذه المنطقة يولد مشاكل، وهذه المشكلة كانت مُرشحة للتطور منذ البداية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المسلحة، استشهاد أحد عناصر التأمين بمنطقة الشريط الحدودى برفح.

وقال المتحدث العسكري في بيان: «تجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».

وفي وقت لاحق، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مطلع، قوله إن التحقيقات الأوليات لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي بالمنطقة الحدودية برفح تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن الحادث أدى إلى إطلاق النار في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

وأشار إلى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النار بالمنطقة الحدودية برفح، لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأكد أن مصر حذرت من العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا، موضحا أنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فلادلفيا ليس فقط على الأوضاع الأمنية بالحدود لكن لمسارات تدفق المساعدات.

وأكد المصدر أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا.

وأفاد بأن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة وعناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود. وأضاف المصدر: «هذا ما حذرنا منه منذ شهور.. والهجوم الإسرائيلي على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد».

وتابع: «نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة، ومسئولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار».