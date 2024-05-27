تقرير: دول بالاتحاد الأوروبي تسعى لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

تسعى عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، إلى تصنيف الحرس الثوري في إيران كمنظمة "إرهابية" استنادا على حكم قضائي ألماني، حسبما ذكر دبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وطلبت ألمانيا، من بين دول أخرى، من المسؤولين القانونيين بالاتحاد الأوروبي، فحص حكم صادر عن محكمة في مدينة دوسلدورف وجد أن وكالة حكومية إيرانية كانت مسؤولة عن محاولة شن هجوم لاحراق كنيس يهودي بشكل متعمد.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن المنظومة القانونية في الاتحاد أكدت أن الحكم يمكن أن يكون كافيا. وأشاروا إلى أن حكم محكمة دوسلدورف يحقق خطوة صعبة ومهمة.

يذكر أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي كان يشكل تحديا حتى اليوم نظرا لأنه ينبغي أن تتم محاكمة الحرس الثوري أولا أمام سلطة وطنية بتهمة ارتكاب انشطة إرهابية.