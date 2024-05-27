اتفق زعماء أحزاب بالمعارضة الإسرائيلية على الاجتماع الأربعاء المقبل، لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل أخرى، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين: "أعلن زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل (24 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) يائير لابيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا (6 مقاعد) أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب أمل جديد (4 مقاعد) جدعون ساعر، مساء اليوم، أنهم سيجتمعون الأربعاء، لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة".

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن لابيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي 18 مايو الجاري أمهل جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من الحكومة.

وفي وقت سابق الاثنين، دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".

وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفق المصدر ذاته.

كما دعا ليبرمان نواب حزب الليكود (32 مقعدا) بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.