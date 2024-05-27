حزب الله ينعى 6 من مقاتليه يوم الأحد

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نعى "حزب الله" اللبناني يوم الأحد، 6 عناصر في صفوفه، "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، دون أن يحدد أين تم استهدافهم.



وقال "حزب الله" في بيانات النعي:

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين نبيه فواز "شهيد"، مواليد عام 1988، من بلدة تبنين في جنوب لبنان".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن بيضون "علاء"، مواليد عام 1989 من مدينة بنت جبيل وسكان بلدة حبوش في جنوب لبنان".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف حرب "حيدر"، مواليد عام 1983 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وسام علي حميد "ملاك"، مواليد عام 1988 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان".

-"بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طارق بسام عوض "مجاهد"، مواليد عام 2003 من بلدة حولا في جنوب لبنان".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين سلمان مصطفى "حيدر"، مواليد عام 2004 من بلدة حولا في جنوب لبنان".

هذا واستهدف "حزب الله" يوم الأحد، مقر قيادة ومستوطنة وثكنة عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة".

كما أعلن "الحزب" في ذات اليوم، تنفيذه عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة والصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.