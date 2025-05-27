وسط أجواء روحانية يملؤها الدعاء والدموع، حققت أسرة مصرية بسيطة من محافظة سوهاج أمنية العمر، بعد أن وطأت أقدامهم أطهر بقاع الأرض لأداء مناسك الحج ضمن حج الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

الأسرة التي تتكون من الأب شعبان عباس (٦٨ سنة)، والأم إنعام عبد الله (٦٤ سنة)، اصطحبت معهما ابنتهما إيناس، ٢٣ سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدة على كرسي متحرك منذ طفولتها.

في لحظة مؤثرة أمام الكعبة المشرفة، ارتفعت أيدي أفراد الأسرة بالدعاء وعيونهم غارقة في دموع الشكر والخشوع.

قالت الأم إنعام، لـ «الشروق»، بصوت يختلط فيه الفرح بالبكاء: "بقالي سنين بحلم أشوف الكعبة، ودايمًا بدعي ربنا يكرمنا بحجة أنا وجوزي وبنتي.. وفعلاً ربنا استجاب، وجينا هنا بفضل وزارة التضامن والجمعيات الأهلية".

وأضافت: "أنا بدعي لبنتي ربنا يشفيها، وأشوفها واقفة على رجليها تمشي زي البنات. والله مهما حكيت مش هوفي فرحتنا ولا شكرنا".

أما الحاج شعبان عباس، فقد قال متأثرًا: "إحنا في نعمة كبيرة، الحج ده كان حلم بعيد، والحمد لله اتحقق، واللي أسعدنا أكتر إن بنتنا معانا، شايفة الكعبة وبتدعي وبتضحك، وده فضل من ربنا، ومن حج الجمعيات الأهلية اللي اهتموا بينا وفرّوا كل حاجة لبنتنا عشان ترتاح".

ووجه الأب والأم الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مؤكدين أن اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم يستحق كل تقدير.

وتقدمت الأسرة بوافر الشكر إلى المؤسسة القومية لتيسير الحج، على حسن التنظيم والرعاية والخدمات الطبية ووسائل النقل المجهزة لذوي الهمم.

وفي ختام حديثها، قالت الأم إنعام: "بدعي وأنا قدام الكعبة إن ربنا يشفي بنتي، ونرجع مصر وهي ماشية على رجليها.. مفيش حاجة على ربنا بعيدة."

حج الجمعيات الأهلية لهذا العام حمل بين طياته قصصا إنسانية عظيمة، وحرصت وزارة التضامن على أن تكون الرحلة متاحة وآمنة ومهيأة لكل الحجاج من ذوي الاعاقات المختلفة ايماناً بحقهم في الحصول على الخدمات بالطرق الملائمة المناسبة لهم، في مشهد يرسخ قيم الرحمة والتكافل.