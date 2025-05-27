الداخلية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم حقوق المسنين»

نظمت وزارة الداخلية ندوة تثقيفية خاصة بكبار السن تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم حقوق المسنين" بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، وعدداً من ممثلى بعض الوزارات والمجالس القومية لـ (المرأة، الأشخاص ذوى الإعاقة، الأمومة والطفولة)، وعدد من القيادات الأمنية والضباط بالوزارة وطلبة أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المصرية.

وشهدت الندوة تناول عدد من الموضوعات والمحاور الهامة حول كيفية التعامل مع كبار السن ودور وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة بشأن رعاية حقوق المسنين، وعرض عدد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التى يتم تنظيمها للمسنين ودورها فى مد جسور الثقة المتبادلة بينهم وهيئة الشرطة والتأكيد على دعم ومساندة الوزارة لهم، وذلك من خلال احترام حقوق المسنين وتقديم الرعاية والتيسيرات لهم.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة جميع الحضور، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تنظيم تلك الندوة الثرية.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالدور المجتمعى وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى شتى المجالات.



