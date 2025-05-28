 أيرلندا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون لتقييد التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أيرلندا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون لتقييد التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

دبلن - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 11:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 11:16 م

أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسميا، اليوم الثلاثاء، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال سايمون هاريس وزير الخارجية الأيرلندي، في تصريحات عقب قرار مجلس الوزراء، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "من نواح عديدة، يعد هذا إجراء صغيرا لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار"، معبرا عن أمله أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.

ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، وترجح المصادر الإعلامية أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي، وأعلنت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية.

 

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