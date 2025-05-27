تنسيق سعودي صيني في مجال تغير المناخ وكوب 30

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اجتماعا في الرياض مساء الاثنين مع المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ ليو تشنمين، بحثا خلاله أوجه الشراكة الثنائية بين الرياض وبكين في مجالات التغير المناخي، وسبل تعميق التعاون في السياسات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.

وعقد الاجتماع بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وناقش الطرفان فرص تنسيق المواقف في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30)، مؤكدين على أهمية الحوار البناء والعمل الجماعي لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

كما تم التطرق إلى المبادرات الوطنية والإقليمية مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والمبادرات الصينية ذات الصلة، في سياق تعزيز الحلول الشاملة وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على دور الابتكار كمحرك رئيس لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، المعروف باسم "كوب 30"، يعد حدثا بارزا في جهود مكافحة تغير المناخ، ومن المقرر أن تستضيف البرازيل المؤتمر في مدينة بيليم، الواقعة في منطقة الأمازون خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.

والهدف الأساسي للمؤتمر هو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 5ر1 درجة مئوية.

ويعتبر كوب 30 فرصة مهمة جدا على الساحة العالمية لتحقيق تقدم سريع على عدة جبهات في مسألة العمل المناخي، ويتطلع العلماء والسياسيون إلى أن يُفضي الحدث إلى خطوات ملموسة تسهم في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان التغير المناخي.