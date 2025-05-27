أبو العلا: المسؤولين عن الكرة المصرية لا يعرفون كيفية تطبيق اللوائح

انتقد محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك السابق، قرارات رابطة الأندية بشأن عدم خصم ثلاث نقاط فقط من الاهلي بعد انسحابه أمام الزمالك

وقال أبو العلا في تصريحات مع الإعلامي "كريم رمزي" عبر برنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم: "شئ غريب جدا ألا نعرف كيف نطبق اللوائح في الدوري المصري، واللوائح غير واضحة فيما يخص الدوري، واتمنى ان يفوز كل فريق بالفنيات والقضية ستظل موجودة بشان خصم النقاط"

واضاف أبو العلا: "المحكمة الرياضية نلجأ لها في المستحقات المتأخرة بسسب ازمات ادارية للمجالس السابقة ولكن فيما يخص الدوري فهو شئ محزن للكرة المصرية ولا اتمنى ان تحسم الامور بهذه الطريقة. "

وواصل:" صناعة الأزمة جاءت من عدم تطبيق اللائحة بشكل جيد ولا يوجد ما يسمى بـقرار محصن في كل الدنيا، والزمالك طرفا في الازمة، والنادي يشعر ان هناك لوائح تطبق عليه ولا تطبق على اندية اخرى".

وأكمل: "الزمالك وصل لحالة مأساة غير مسبوقة ولا أعلم لماذا يتم غض البصر عن ازمات الزمالك، في حين أن النادي يتعرض لعملية تدمير ممنهجة".

وتابع: "أثق أن أي مدرب لديه من العقل سيضع الزمالك على أول طريق البناء واثق من انهم يمتلكون القدرة على ذلك والنادي يحتاج إلى ما يقرب من 8 لاعبين لتدعيم الفريق، والزمالك ليست مشكلته في اسماء ولكن ازمته في النظام والهيكلة نتيجة كثرة التغييرات في الادارة"