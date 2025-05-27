كشف رئيس بلدية ليفربول، اليوم الثلاثاء، عن حالة الأشخاص الذين أصيبوا في حادث اقتحام سيارة حشدا من مشجعي «الريدز».

وقال رئيس بلدية ليفربول، ستيف روثرام، إن 4 أشخاص حالتهم «حرجة للغاية وأصيبوا بشكل بالغ ويرقدون في المستشفى حاليا»، بعد أن اقتحمت سيارة حشدا من مشجعي ليفربول خلال احتفالات بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفا أنه يأمل أن «يتجاوزوا الأمر».

وتعتقد الشرطة البريطانية، أن الحادث، الذي وقع في وسط مدينة ليفربول المزدحم الاثنين، كان عملا فرديا وليس إرهابيا، لكنها لم توضح السبب أو الكيفية التي تمكّن بها رجل من قيادة سيارته وسط حشود من المحتفلين في الشوارع.

وبحسب وكالة «رويترز»، أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت شاحنة رمادية لنقل الركاب تسير عبر شارع مزدحم مغلق أمام السيارات، ما أدى إلى سحب 4 أشخاص على الأقل تحت عجلاتها.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن طفلا كان محاصرا تحت السيارة مع ثلاثة بالغين عندما وصل رجال الإنقاذ لموقع الحادث.

وعندما توقفت السيارة، تجمع المشجعون الغاضبون حولها وبدأوا في تحطيم النوافذ، بينما حاول رجال الشرطة منعهم من الوصول للسائق.

وقالت الشرطة إن 20 شخصا تلقوا العلاج في مكان الحادث وتم نقل 27 آخرين للمستشفى بينهم أطفال.

وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 53 عاما من منطقة ليفربول، ويُعتقد أنه كان السائق