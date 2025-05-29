وزير الخارجية يزور ضريح ملكي المغرب الراحلين العاهل محمد الخامس والحسن الثاني

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زار وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي خلال تواجده بالعاصمة المغربية الرباط ضريح ملكيّ المملكة المغربية الراحلين الملك "محمد الخامس" والملك "الحسن الثاني" رحمهما الله وطيّب ثراهما، ويسجل في دفتر الزيارات.

جاء ذلك خلال زيارته للمغرب، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع نظيرة المغربي ناصر بوريطة وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما التقي بوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ومجموعة من كبار رجال الأعمال في المغرب.

وأبدى الوزير الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.