تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستبعاد 3 لاعبين من معسكر الفريق، المُقام خلال الفترة الحالية بالعاصمة الإدارية؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع على «أون سبورت إف إم»: «يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك قرر استبعاد الثلاثي أحمد الجفالي ومهاب ياسر ومصطفى شلبي من معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية».

وأوضح شوبير: «قرار المدرب البلجيكي باستبعاد ثلاثي الزمالك جاء لحين حسم مصيرهم مع الفريق بما إن هناك كلام على رحيلهم، وبصراحة أنا مستغرب من هذا القرار لأن اللعيبة دي المفترض تدرب؟ فين ولا إزاي».

جدير بالذكر أن يانيك فيريرا يقوم بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي، لحسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بحثًا عن التدعيم بصفقات قوية من أجل المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.