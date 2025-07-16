إنتر ميلان يستهدف ضم مهاجم أتالانتا

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يستهدف التعاقد مع النجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتالانتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لما ذكرته صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، يبحث إنتر عن تدعيم خط هجومه من خلال التعاقد مع المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان.

وأشارت إلى أنه يتعين على الإنتر دفع مبلغ مالي قدره نحو 50 مليون يورو نظير التعاقد مع أديمولا لوكمان وذلك في ظل تمسك أتالانتا بالحصول على هذا المبلغ.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود إهتمام من جانب نادى برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لوكمان مهاجم نادي أتالانتا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.