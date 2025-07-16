الأمن السوري يبدأ تمشيط أحياء السويداء الشرقية

بدأت قوى الأمن الداخلي السورية بتمشيط الأحياء الشرقية لمدينة السويداء من المجموعات الخارجة عن القانون ، وفق ما أوردته قناة الإخبارية السورية اليوم الأربعاء .

بدورها ، دعت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الأهالي داخل المدينة إلى التزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال ، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، إنه "بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي داخل المدينة، وقد أكدنا في تعميماتٍ سابقة أحقية قوات الجيش في الرد على مصادر النيران".

وأضافت :"تتابع قوات الجيش الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء، مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم، وتحقيق عودة آمنة لمن غادروا المدينة إلى منازلهم".

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها أول أمس الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وتعرّض الجيش السوري ، صباح أول أمس الإثنين، على أطراف السويداء لهجوم نفذته مجموعة خارجة عن القانون، ما أدى إلى مقتل 18 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.