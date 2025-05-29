أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 984 ألفا و940 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 984 ألفا و940 فردا من بينهم 1050 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و864 دبابة، و22 ألفا و645 مركبة قتالية مدرعة، و28 ألفا و386 نظام مدفعية، و1397 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1171 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و37 ألفا و999 طائرة مسيرة، و3265 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50015 من المركبات وخزانات الوقود، و3902 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.