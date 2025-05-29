توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في القطاع.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إلى أن «إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان، ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى».

ونوهت بأن «11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة»، قائلة إن «️5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي».

وحذرت من أن «️عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى»، منوهة أن «رصيد ️64 % من أدوية السرطان صفر».

وشددت على أن «️مرضى السرطان مُحاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية».

وناشدت الوزارة الجهات كافة للضغط على الاحتلال؛ لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج، وإدخال الأدوية الضرورية لهم.