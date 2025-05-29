مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها بـ 21 طعنة

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، سيدة مصابة بـ 21 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد، وسط معلومات تشير إلى اتهام زوجها بطعنها والشروع في قتلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "شهرة"، 48 عامًا، مقيمة في بندر مدينة بلبيس، مصابة بـ 21 طعنة متفرقة في الرقبة والبطن والرأس والساعد الأيمن، مما أسفر عن وفاتها خلال قيام الأطقم الطبية بالمستشفى بإسعافها.

تبين من المعلومات الأولية نشوب مشادة كلامية بين الزوجين بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى تعدي الزوج عليها بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إلقاء القبض على المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.