ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "التكية"، الذي قدمته فرقة أبنوب المسرحية ضمن عروض الموسم الحالي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

أُقيم العرض تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور كل من جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط، وأعضاء لجنة التحكيم: الناقد مجدي الحمزاوي، الناقد صلاح فرغلي، والفنان محمود حنفي، إلى جانب لفيف من الأدباء والفنانين.

تدور أحداث العرض في عالم مغلق تحكمه طقوس صارمة، حيث تتشابك الرغبة في النجاة مع شروط قاسية لا تعرف الرحمة، حتى يتحول الإنسان تدريجيًا إلى كيان آخر.

وأوضح المخرج مارك صفوت أن العرض لا يقتصر على سرد قصة درامية تقليدية، بل يُسلّط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مثل الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال أداء قوي ومؤثر، مما يجعله تجربة مسرحية ذات طابع توعوي وإنساني.

العرض من تأليف محمود محمد سيد، وأشعار سيد عبد الرازق، وهندسة إضاءة مايكل يعقوب، وديكور وملابس مصطفى إبراهيم، وألحان روماني زاخر، والمخرج المنفذ مصطفى عبد البصير.

ويُعد "التكية" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقد قُدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، وبطولة مجموعة من النجوم والمواهب الصاعدة.

تُقدّم العروض يوميًا في تمام الثامنة مساءً، ويستضيف مسرح قصر ثقافة أسيوط، غدًا الخميس، العرض المسرحي "حيضان الدم" لفرقة طهطا المسرحية، من إخراج محمود أبو زيادة، فيما يُعرض "حجر القلب" لفرقة موك، من إخراج أسامة عبد الرؤوف، يوم الجمعة 30 مايو.

وتُختتم العروض مساء السبت 31 مايو، بالعرض المسرحي "سترة" لفرقة قومية سوهاج، من إخراج مصطفى إبراهيم.