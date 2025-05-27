العراق يدعو إلى مواجهة أزمة المفقودين في العالم

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة أزمة الأعداد الكبيرة من المفقودين سواء نتيجة الحروب أو الهجرة غير النظامية أو الكوارث الطبيعية لأن النتيجة واحدة أشخاص مفقودون وعائلات مفجوعة.

وقال وزير الخارجية، خلال افتتاحه في بغداد الاجتماع الإقليمي للخبراء حول قضايا المفقودين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انعقاد هذا الإجتماع يمثل محطة مفصلية لمناقشة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تعقيدا وحساسية وأن المنطقة والعالم شهدا خلال العقود الماضية صراعات ونزاعات وأزمات خلفت أعداداً كبيرة من المفقودين، سواء نتيجة الحروب، أو الهجرة غير النظامية، أو الكوارث الطبيعية.

وأكد حسين، ضرورة معالجة أزمة المفقودين وتسليط الضوء بما يحقق العدالة والانصاف لعائلاتهم وأن العراق ألتزم بمواصلة التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المختصة؛ لأن البحث عن المفقودين ليس مجرد التزام قانوني أو وطني، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يتطلب تعاوناً شاملاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما دعا إلى تفعيل آليات تبادل المعلومات، وتقديم الدعم للمنظمات المختصة، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية وعلى القضاء الوطني أن يبقى الجهة المخولة حصراً بالنظر في قضايا المفقودين.

وقال وزير الخارجية، إن العراق عانى لعقود من ويلات الحروب والقمع والاختفاء القسري، وجرائم الإرهاب، التي خلّفت آلاف الضحايا والمقابر الجماعية وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود والاهتمام بهذه القضية الإنسانية الملحة.

كما قدم شكر حكومة وشعب العراق لجميع الشركاء الدوليين الذين قدموا الدعم للعراق في هذا الملف، وفي مقدمتهم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

وتناول المجتمعون في جلسات حوارية، أبرز الممارسات والتجارب الناجحة، والإنجازات المحققة، والخطط المستقبلية إلى جانب استعراض الإطار القانوني والتحديات الرئيسية المرتبطة بملف المفقودين في المنطقة.

واجتمع وزير الخارجية العراقي، مع المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبركر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين العراق واللجنة الدولية، خصوصاً في مجال ملف المفقودين، الذي يُعد من القضايا الإنسانية ذات الأولوية في العراق.

وشدد الوزير حسين، على أهمية تنظيم الوضع القانوني لعمل اللجنة في العراق وتوقيع مذكرة تفاهم لتمكين اللجنة من أداء مهامها بالشكل الأمثل.

وأكدت بومبركر، رغبة اللجنة في تعزيز الشراكة مع العراق عبر انضمامه إلى المعاهدة المؤسسة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تُعد منظمة دولية قائمة على معاهدة متعددة الأطراف.