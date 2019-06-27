تتعرض هضبة الأكروبول أو أكروبوليس أثينا، أحد أهم وأكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم، لخطر التغيرات المناخية من ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمطار الحمضية، والظروف الجوية غير المستقرة، حسب التقرير المصور الذي عرضته قناة الغد الاخبارية.



وأضاف التقرير أن في الآونة الأخيرة تلوث الهواء والأمطار الحمضية تسببت في تآكل تفاصيل رخام الموقع المدرج في اليونسكو للتراث العالمي عام 1987، كما تسببت ظروف الطقس القاسية في مشكلات بهيكل جدران البناء، والمعابد القديمة، مضيفًا وجود علامات قوية تدل على حجم التغيير الذي تتسبب فيه تلك التغيرات المناخية.



وقال خريستوس زريفوش، الخبير المناخي، خلال حواره لقناة الغد، إن اليونان لديها جميع التغيرات المناخية المتقلبة التي تهدد أمن المعالم الأثرية، مردفًا أن الأثار في المناطق الساحلية مهددة بسبب ارتفاع منسوب البحر، فالتغيرات بين الفياضانات والجفاف تزعزع اساسات المعالم الأثرية.



وأوضحت ماريا فلازكي، سكرتير عام وزارة الثقافة اليونانية، أن الشكلات تتزايد سنويًا وتزداد المجهودات المادية لحماية جدران المدينة القديمة.



وتابع التقرير أن منطقة أثينا تعرضت لحرائق الغابات وفياضانات قاتلة خلال العقد الماضي، وأن العاصمة غالبًا ما تكون مغطاة بضباب التلوث المروري، مضيفًا أنه بدءًا من العام 2004 استخدم تقنيات الليزر المبتكرة لحماية المعالم الأثرية.