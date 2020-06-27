أيرلندا تنتخب رئيسا جديدا للوزراء بعد اتفاق تاريخي

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ينعقد مجلس النواب الأيرلندي "الدايل" صباح اليوم السبت لانتخاب زعيم حزب "فيانا فايل" مايكل مارتن رئيسه الجديد للوزراء.

ودعم أعضاء الحزب اتفاقا أمس الجمعة يمهد الطريق أمام ائتلاف غير مسبوق بين الأحزاب المختصمة المنتمية لتيار الوسط "فاين جايل" و"فيانا فايل" وحزب الخضر الأصغر.

ومن المتوقع أن يتم التناوب على منصب رئيس الوزراء بين الحزبين الأكبر فيما من المقرر أن تستمر ولاية مارتن حتى نهاية 2022.

وينهي الاتفاق الجمود السياسي الذي أحكم قبضته على البلاد خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد نتائج غير حاسمة لانتخابات شباط/ فبراير الماضي.

أخلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فارادكار المتوقع أن يتم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، مكتبه في وقت متأخر من أمس الجمعة.