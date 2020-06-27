غضب في الهند بسبب نقل جثمان ضحية لمرض كورونا في «حفِّار»

أوقفت حكومة ولاية اندرابراديش الهندية اليوم السبت مسؤولين إداريين اثنين بالولاية الواقعة جنوبي الهند، عن العمل وسط غضب عارم في أنحاء البلاد نجم عن انتشار صور أظهرت استخدام "حفِّار" (بلدوزر) لنقل جثمان شخص كان مصابا بمرض "كوفيد-19" إلى محرقة للجثث.

وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون المحلية الحفِّار وهو يحمل جثمان رجل يبلغ من العمر 70 عاما، من مدينة بالاسا بالولاية، إلى المحرقة.

وتوفى الرجل في بيته، وعندما شكا الجيران من أن جثمانه يشكل خطرا على الآخرين، تواصلت أسرته مع السلطات المحلية، التي لجأت إلى خطوة استخدام الحفِّار، بحسب ما ذكره أكبر مسؤول إداري بالولاية جيه نيفاس.

وأضاف نيفاس أن إيقاف المسؤولين المحليين الاثنين استند إلى تقاعسهما عن اتباع البروتوكول الخاص بالتعامل مع الجثمان.

ونقلت محطة تليفزيون "ان دي تي في" عن مكتب رئيس حكومة الولاية، جاجان ريدي، القول إن التعامل مع الجثمان كان "غير انساني".

ووردت تقارير عدة عن إساءة التعامل مع جثامين ضحايا "كوفيد-19" في الهند، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد زيادة في حالات الوفاة الناجمة عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت المحكمة العليا في الهند مذكرة للحكومة الاتحادية والعديد من الحكومات المحلية، استنادا إلى تقارير إعلامية، بشأن العثور على جثامين لضحايا المرض في صناديق القمامة، كما تم سحب بعض الجثامين بالحبال، وفقا لما أورده موقع "بار آند بيتش" الإخباري الهندي.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 500 ألف، وبلغت الوفيات 15 ألفا و685 حالة وفاة.