وفاة شابة فلسطينية من القدس بفيروس كورونا

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أعلنت مصادر فلسطينية، وفاة شابة فلسطينية من الجزء الشرقي من مدينة القدس اليوم السبت، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن شابة - 19 عاما، في شرق القدس توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وأمراض مزمنة علما بأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت لجنة أطباء سلوان في القدس في بيان، إن المتوفية كانت تتلقي العلاج في مستشفى إسرائيلي منذ أسبوع وعانت من مشاكل صحية عديدة. وهذه سادس حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا.

وفي سابق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل ورام الله، مشيرة إلى أن 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المركزة.

وذكرت الكيلة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 1862 حالة بينها 620 حالة تعافي.

في هذه الأثناء قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال ترؤسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، تشديد إجراءات السلامة نتيجة تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا وانتشارها في عدة محافظات.

وذكر بيان صادر عن مكتب اشتية أنه تقرر إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء.

كما تقرر إغلاق المناطق المصابة، وإصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين لتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار كورونا.

كما أوصى الاجتماع أن يتم إغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة إغلاقا تاما، ودعا إلى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كافة الإجراءات.