 محافظ الوادي الجديد: إطلاق اسم المهندس عادل ربوح على ميدان نقابة المهندسين بمدينة موط - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: إطلاق اسم المهندس عادل ربوح على ميدان نقابة المهندسين بمدينة موط

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 2:50 ص

في لمسة إنسانية تتوج مسيرة العطاء أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اسم نقيب المهندسين الراحل عادل ربوح  على ميدان نقابة المهندسين بمدينة موط في مركز الداخلة  تخليدًا لذكراه وتكريمًا لمسيرته.


وأكد الزملوط، أنه تفقد أعمال إنشاء ميدان ٣٠ يونيو بتكلفة تقديرية ٧٥٠ الف جنيه تشمل أعمال الميدان والأرصفة والشوارع المحيطة، يرافقه المهندس نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.


ووجه الزملوط، برفع الإشغالات في محيط الميدان للحفاظ على المظهر الحضاري، واستكمال الأعمال للإنتهاء منه وتسليمه قبيل عيد الأضحى المبارك.

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