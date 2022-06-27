صحيفة سعودية: برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» يتيح الفرصة لأكبر عدد لأداء المناسك

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولويات رؤية المملكة 2030 لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، والحرص البالغ على أن يؤدي الحاج والمعتمر خلال الرحلة الإيمانية نسكه وعباداته بكل أمن ويسر وطمأنينة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان "رعاية الحجاج" - أن المملكة تواصل استقبال وفود ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة من الرعاية والخدمات المتطورة، حتى قبل مغادرتهم بلادهم إلى الرحاب المقدسة، ترجمة لشرف المسؤولية الجليلة.

وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد على أن بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والسهر على راحتهم، وترجمة لذلك، تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الكثير من المشروعات الكبرى والخطط الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن.