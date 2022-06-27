أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن إغلاق منطقة حادث تسرب الغاز السام بميناء العقبة، من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية، مشيرة إلى أن الغطاسين من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، ينقذون عددًا من الإصابات.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين، تم تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات، فضلًا عن تحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة، لإجلاء المصابين.



وأشارت الوكالة إلى «تجهيز طواقم طبيه مع سيارات اسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا، لنقل الإصابات، وتحريك فريق من مجموعه الإسناد الكيماوي لعمل اجراءات التطهير لموقع الحادث».



ولفتت إلى «رفع درجه الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية».



وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، مساء الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة».