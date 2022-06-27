كيف أنقذت الرياح سكان العقبة من كارثة تسرب الغاز السام؟ وزير أردني يوضح

كشف وزير الإعلام الأردني، فيصل الشبول، اليوم الإثنين، تفاصيل الحادث "الكارثي" الذي وقع في ميناء العقبة، وشهد تسرب غاز الكلورين من صهريج.



وقال الشبول : "الحادثة هي لصهريج محمل بالكلورين للتصدير، كان مرفوعا باتجاه باخرة الشحن، سقط الصهريج وانفجر، وغاز الكلورين غاز سام جدا، ويتسبب باختناقات"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".



وأفادت السلطات الأردنية بأن تسرب الغاز السام أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 250 آخرين.



وأشار الشبول إلى أن كل من كان في المكان، يعتبر في دائرة الخطر المباشرة، وقال :"تم التعامل بالسرعة الممكنة باتجاه مستشفيات العقبة، الآن تسرب الغاز توقف تماما، وما ساعد في تقليل الأضرار، هو أن الرياح كانت تهب بالاتجاه المعاكس للميناء، باتجاه البحر، وبالتالي تقليل تسرب الغاز نحو مناطق السكان".



ووفقا للشبول، جرى تعزيز القدرات الصحية للعقبة، بطائرتين من العاصمة عمان، توجهتا إلى مكان الحادث فورا.



وأكد وزير الإعلام الأردني أن القطاع الصحي في العقبة استطاع أن يستوعب حالات المصابين، وبدأت الأمور الآن بالتراجع عما كانت عليه قبل 3 ساعات عندما وقع الحادث.



وأشار الشبول إلى أنه تم إخلاء كل من كانوا في المكان، سواء ممن أصيبوا، أو ممن كانوا بالقرب من الحادث.