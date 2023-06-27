لوكاشينكو: بريجوجين وصل بيلاروس

وصل قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين، بالفعل الآن إلى بيلاروس بعد تمرده في روسيا السبت الماضي.



ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية البيلاروسية، عن الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قوله: "نعم فعلا، إنه اليوم في بيلاروس".



وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق حول مكان وجوده.



وكان لوكاشينكو، قد توسط لإنهاء المواجهة بين موسكو وبريجوجين، الذي سار بجيشه الخاص نحو العاصمة الروسية في نزاع حول الإمدادات وكيفية إشراف قادة الكرملين على الحرب في أوكرانيا.



ووفقا للكرملين، فإنه من المقرر أن تكون بيلاروس ملاذا لبريجوجين كجزء من صفقة تم بموجبها إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه.



واعترف لوكاشينكو، بأن جميع الأطراف المعنية - بمن فيهم نفسه- قد استهانت في البداية بخطر تصاعد الموقف.