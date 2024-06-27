بيلسين يتولى تدريب سانت باولي الألماني

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية وبلجيكية أن الكسندر بيلسين سيتولى منصب المدير الفني لفريق سانت باولي، الصاعد حديثا للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقالت صحيفتا "دايلي هامبورجر أبيندبلات" و"هيت نيوسبلاد" إن بيلسين سيوقع على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة أعوام، قادما من يونيون سانت خيلواز البلجيكي.

ولم يتم تأكيد الخبر من جانب الناديين حتى الآن.

وسيتولى بيلسين، 51 عاما، المنصب خلفا لفابيان هورزلر، والذي انتقل لتدريب برايتون الإنجليزي.

ويمتد عقد بيلسين مع سانت خيلواز إلى عام 2025، وذكرت التقارير أن سانت باولي سيدفع مبلغ مليون يورو (07ر1 مليون دولار) للحصول على خدمات المدرب.

ولا يعد بيلسين وجها مألوفا في المانيا، حيث لعب سبع مباريات فقط مع شتوتجارت في بطولة الدوري الألماني، وكمدرب كان مسؤولا عن تدريب فرق أقل من 17 و19 عاما في لايبزج، قبل تدريب أوستيند البلجيكي وجنوه الإيطالي.

وانضم بيلسين لتدريب سانت خيلواز العام الماضي وقاد الفريق للفوز بلقب كأس بلجيكا للمرة الأولى منذ أكثر من قرن وحقق المركز الثاني في بطولة الدوري الموسم الماضي.