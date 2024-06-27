الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يجري تعديلا وزاريا لتعزيز أداء الحكومة

أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تعديلا وزاريا يشمل وزارات رئيسية داخل حكومة البلاد والإدارة الرئاسية بغرض تعزيز الكفاءة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله إن "الكفاءة لا بد أن تزيد إلى حد كبير إذا رغبنا في النجاة من هذه المعركة المجنونة".

وقال لدميتري كروتوي رئيس الإدارة الرئاسية الجديد، السفير السابق لدى روسيا أن "الوزراء يجب أن يعكفوا على العمل ويؤدوا مهامهم".

وقال لوكاشينكو إن التعديل الوزاري يهدف إلى تقليل البيروقراطية.

وتم تعيين مكسيم ريزينكوف وزيرا للخارجية، وأضاف لوكاشينكو أن "وزارة الخارجية تحتاج إلى تغيير بحيث تصبح أكثر فاعلية"، مشيرا إلى أن أي شخص لا يرغب في العمل يجب أن يتم فصله.