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مراقب الدولة بإسرائيل: لسنا مستعدون لحرب في الشمال

وكالات
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 5:20 م

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، عن مراقبة الدولة في إسرائيل، متنياهو أنجلمان، قوله في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ليست مستعدة للحرب في الشمال.

وأفادت الصحيفة العبرية، نقلا عن الرسالة بأن "وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب"، مشيرة إلى أنه "لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن المستشفيات في الشمال تستعد لسيناريو الحرب ضد حزب الله، وتستكمل حاليا الاستعدادات النهائية.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن المستشفيات لم تتلق تعليمات محددة جديدة في الأيام الأخيرة، لكن الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع بين كبار المسئولين في وزارة الصحة والمستشفيات تم خلاله تصوير الاستعدادات بالفيديو.

وبيّن أنه طُلب من المستشفيات زيادة مخزون جرعات الدم حتى تصبح كافية لمدة ستة أيام بدلا من أربعة، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

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