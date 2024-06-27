ألمانيا وبولندا والتشيك تطالب بموارد إضافية من بروكسل لإيواء اللاجئين الأوكرانيين

تسعى ألمانيا وبولندا والتشيك إلى الحصول على موارد إضافية من الاتحاد الأوروبي من أجل إيواء ودمج اللاجئين الأوكرانيين.

وفي خطاب مشترك بعثوا به إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسا وزراء التشيك بيتر فيالا وبولندا دونالد توسك إن دولهم الثلاث استقبلت أكثر من نصف طالبي الحماية الأوكرانيين الذين دخلوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الخطاب.

وأضاف الزعماء الثلاثة في خطابهم: "طاقات بلداننا مستنفدة" مشيرين إلى أن أعباء إيواء اللاجئين لا يجري توزيعها بشكل عادل، ورأوا أن من الضروري تقديم دعم مالي إضافي كبير من ميزانية الاتحاد الأوروبي "للدول الأعضاء المتضررة بشكل خاص حتى يمكنها أن تأخذ في اعتبارها تكاليف استقبال وإيواء وتقديم الرعاية للاجئين من أوكرانيا بشكل مناسب".

وأكد شولتس في بيان له أنه إذا كانت الدول الأخرى تشارك بمقدار أقل في استقبال اللاجئين، فإنه يجب تقديم دعم مالي خاص للدول القليلة التي تستقبل اللاجئين. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لقد كتبت ذلك إلى رئيسة المفوضية مع زميلي من بولندا والتشيك، ونريد مناقشة هذا الموضوع أيضًا".