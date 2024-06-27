تقدم جامعة جنوب الوادي 200 مركز في تصنيف US News الأمريكي لعام 2024

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة احتلت المرتبة 1049 عالميا من بين 1,827 جامعة في التصنيف الأمريكي US News لعام 2024.

وحصلت الجامعة على ترتيب 46 إفريقيا و19 محليا بالتصنيف متقدمة 200 مركز عالمي عن العام الماضي.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أدرجت في تخصص الموضوعات بنفس التصنيف في تخصص العلوم الهندسية للعام الثاني، حيث احتلت المرتبة 802 دوليا و33 افريقيا و15 محليا. وادرجت فى تخصص الكيمياء لأول مره بالتصنيف بمرتبة متقدمة 938 عالميا و34 افريقيا و16 محليا. مشيرا إلى أن الجامعة في هذا العام حصدت مراكز متقدمة مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف الدكتور حموده محمد دردير، مسؤول التصنيف، أن أهمية التصنيف الأمريكي تتمثل في أنه يتضمن مؤشرات للجامعات والمؤسسات الأكاديمية في التقييم والذي تعتمد على عدة معايير ترتكز في الأساس على السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة وأثرها، والتعاون الدولي. وأن التصنيف الأمريكي يتضمن عدة معايير يتم تقييم المؤسسات الاكاديمية عليها واهمها: سمعة البحوث الدولية 12.5% وسمعة البحوث بالمنطقة 12.5% ونشر البحوث 10% وتأثير الاستشهادات البحثية 10% ومجمل الاستشهادات 7.5% وعدد البحوث التي تضمنت في أفضل 10 % استشهادات 22.5% والتعاون الدولي 5% وبعض المعايير الأخرى.



وقدم رئيس الجامعة رسالة شكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم وإبراز جهود الجامعة دوليا في مختلف الأنشطة، لأفتا انه تم اختيار الفريق بناءا على خبراته الدولية فى قواعد البيانات وتلك الممارسات.