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أعلنت الحكومة البوليفية في وقت مبكر، اليوم الخميس، إصابة تسعة أشخاص في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد.

واحتل الجيش البوليفي أمس الأربعاء الساحة أمام قصر الحكومة في العاصمة لاباز بعربات مدرعة وحاول اختراق البوابات. وانتهت المحاولة بالقبض على قائد الانقلاب المزعوم الجنرال خوان خوسيه زونيجا.

وقال وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو عبر منصة أكس "قادة القوات المسلحة... لم يبثوا الخوف والفزع فحسب، ولكن أيضا استخدموا الأسلحة النارية ضد أرواح وإنسانية وسلامة الشعب البوليفي".

ولم يتضح مبدئيا ما إذا كان هناك مدنيون بين المصابين.

ووصف ديل كاستيلو قائدي الجيش والبحرية السابقين زونيخا ونائب الأدميرال خوان أرنيز سالفادور، اللذين اعتقلا، بأنهما "مجرمان"، بحسب صحيفة الديبر.

وباعتبارهما المنفذين الرئيسيين المزعومين لمحاولة الانقلاب، فإن الرجلين متهمان بالتمرد المسلح ضد أمن البلد وسيادته.

ومن المتوقع أن يواجها اتهامات رسمية وجلسة استماع بالمحكمة اليوم الخميس.

ثم اندلعت مناوشة لفظية في ممرات المبنى بين زونيخا الذي كان محاطا بجنود مدججين بالسلاح، ورئيس بوليفيا اليساري لويس آرسي.

وفي نهاية المطاف، اعتقل آرسي مدبري الانقلاب وعين قادة عسكريين جدد وأمر بسحب القوات من حول قصر الحكومة.

يشار إلى أن ملابسات محاولة الانقلاب قيد التحقيق.

ويبدو أن محاولة الانقلاب ربما كانت نتيجة لنية موراليس الترشح للرئاسة مرة أخرى، والذي كان أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين في عام 2006.