جورجيا تضرب البرتغال بثنائية وتقتنص تأهل تاريخي لثمن نهائي يورو 2024

فجر منتخب جورجيا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على نظيره البرتغالي، مساء الأربعاء، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في يورو 2024.

تقدم خفيشا كفاراتسخيليا بهدف مبكر لمنتخب جورجيا في الدقيقة 2 من عمر المباراة بعدما تلقى تمريرة رائعة توغل بها داخل منطقة جزاء البرتغال قبل أن يطلق يسارية سكنت شباك المنتخب البرتغالي معلنة عن الهدف الأول لـ جورجيا.

وعزز جيورج ميكوتادزي تقدم جورجيا بالهدف الثاني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليصعب الموقف على منتخب البرتغال في العودة مجددا للمباراة.

وحاول المنتخب البرتغالي تقليص الفارق فيما تبقى من دقائق من عمر المباراة والعودة مجددا، لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بفوز منتخب جورجيا بثنائية دون رد، في مفاجأة من العيار الثقيل في مشاركتها الأولى ببطولة كأس أمم أوروبا «اليورو» والتأهل التاريخي الأول للدور ثمن النهائي بالبطولة.

وعلى الرغم من تحقيق رونالدو رقما قياسيا في مباراة الليلة أمام جورجيا بكونه أول لاعب يشارك في 50 مباراة بالبطولات الكبرى، إلا أن رونالدو كان محورا للقطتين في المباراة الأولى بحصوله على إنذار بسبب الاعتراض الشديد على حكم المباراة في الدقيقة 29 بعدما سقط داخل منطقة الجزاء ووجود جذب من التيشرت بالفعل لصالحه، إلا أن الحكم لم يحتسب المخالفة، ليثور رونالدو ويتلقى بطاقة صفراء على هذا الاعتراض.

اللقطة الثانية كانت عندما قرر المدير الفني للمنتخب البرتغالي استبدال رونالدو في الدقيقة 65 وهو ما قوبل بموجة غضب من رونالدو وضرب زجاجة المباراة بقدمه في اعتراض صريح وغضب شديد من الاستبدال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جورجيا للنقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة، بينما توقف رصيد البرتغال عند 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن تركيا صاحب المركز الثاني وله 6 نقاط أيضا، لتضمن المنتخبات الثلاث التأهل لثمن نهائي يورو 2024.

ويلاقي المنتخب البرتغالي نظيره سلوفينيا، بينما يواجه منتخب جورجيا منتخب إسبانيا، في حين يقابل المنتخب التركي نظيره النمسا.