حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال بشمال سيناء

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء الحملات التموينية التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية.
ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملة تموينية مشتركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وإدارة تموين العريش وهيئة الدواء المصرية والتفتيش الصيدلي.
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير محضري حيازة أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم إعلان لمحطة مواد بترولية و3 محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه وجاري توالي الحملات.