الزمالك يوجه رسالة وداع لنجميه السابقين

وجه نادي الزمالك رسالة وداع لإثنين من نجميه، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأنهى الزمالك العلاقة التعاقدية مع كل من حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، وكذلك محمد عبدالشافي الظهير الأيسر وأحد قادة الأبيض.

وقال الزمالك عبر حسابه الرسمي: "في لعيبة بتمشي وفي لعيبة بتسيب أثر.. حمزة المثلوثي.. واحد من اللي لعبوا بقلبهم للنادي.. شكرا على الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها زملكاوي من قلبك".

وعن عبدالشافي والذي كان قد عاد من الاعتزال الموسم الماضي ليكمل قائمة الزمالك، قال النادي: "محمد عبدالشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايما في قلوبنا، شكرا ياشيفو.. على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك".

وتابع الزمالك: "الرحلة وصلت للنهاية.. بحبكم لـ "شيفو" وحبه للكيان، القصة عمرها ما هتنتهي".